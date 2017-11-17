Hırsızlar Tutuklandı

Adıyaman'da kapı göbeklerini patlatarak hırsızlık yapan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan geldikleri öğrenilen M.Y. ile C.S. Siteler Mahallesi'nde bir evde suçüstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Yakalanan her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN