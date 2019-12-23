Hırsızlar suçüstü yakalandı
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Hırsızlar suçüstü yakalandı

Gaziantep'te bir adreste hırsızlık yapmak isteyen 2 şüpheli, suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı.

23.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:58
Hırsızlar suçüstü yakalandı

'te bir adreste hırsızlık yapmak isteyen 2 şüpheli, suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey İlçe ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Yakup Dalaren Caddesi üzerinde bulunan bir adreste hırsızlık yapmaya çalışan 2 kişi çeşitli malzeme ve takım çantasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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