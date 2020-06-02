Hırsızlar son işlerinde baltayı taşa vurdular... Koşarak böyle kaçtılar
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Hırsızlar son işlerinde baltayı taşa vurdular... Koşarak böyle kaçtılar

Hırsızlar son işlerinde baltayı taşa vurdular.

02.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:44

Hırsızlar son işlerinde baltayı taşa vurdular... Koşarak böyle kaçtılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 ev ve bir camiden hırsızlık yapan 3 arkadaş son işlerinde ev sahibine rast gelince hırsızlık yapamadan kaçtı. Arkadaşların arkalarına bile bakmadan binadan kaçış görüntüleri güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'i Nizip ilçesinde akşam saatlerinde güle oynaya geldikleri bir binada gözüne kestirdikleri bir daireye giren 3 hırsız, içeride ev sahibine rastlayınca nasıl kaçacaklarını şaşırdı. Şakalaşarak girdikleri binadan hızla çıkarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, incelediği güvenlik kameralarından şahısların kimliğini belirledi.

Ekipler yaptığı operasyonda 3 arkadaşı ve bağlantılı olduğu bir kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerden şahısların son dönemde ilçede meydana gelen 2 mahalle ve 1 camiden hırsızlık olayının failleri olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar son işlerinde baltayı taşa vurdular... Koşarak böyle kaçtılar

Kaynak: İHA

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