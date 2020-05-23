Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı
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Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı

Bağcılar'da sağlık çalışanı Arzu Doğan, hastanede olduğu sırada evine giren iki kadın tarafından soyuldu.

Hırsızlar sağlık çalışanının tüm birikimini çaldı
23.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:45

Bağcılar'da sağlık çalışanı Arzu Doğan, hastanede olduğu sırada evine giren iki kadın tarafından soyuldu. Sağlık çalışanının yaklaşık 60 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyası çalınırken 2 kadın zanlı, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Perşembe günü saat 15.00 sıralarında 2 kadın 4 katlı bir binanın önce 2.katında bulunan güzellik merkezine geldi, yanlarında getirdikleri malzemeyle kapıyı açan hırsızlar içeriye girmekten vazgeçip üst kata yöneldi. Sağlık çalışanı Arzu Doğan'ın yaşadığı 3.kattaki eve girdi. İçeriye giren hırsızlar, iddiaya göre çanta ve zarfların içinde bulunan 2 adet 5'li altın, 9 adet çeyrek altın, 4 adet kolye, 20 bin lira nakit para, Bin euro, 250 dolardan oluşan yaklaşık 60 bin lira değerinde para ve ziynet eşyayı çalıp kaçtı. Zanlılar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu öğrenen sağlık çalışanı Arzu Doğan hayal kırıklığına uğradı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Görüntülerde 2 hırsız 4 katlı bir binanın 2.katında bulunan güzellik merkezine yöneliyor kapıyı açan hırsızlar bir süre sonra üst kata yöneliyor. Zanlıların çaldıkları eşyalarla aşağıya doğru yöneldiği görülüyor.

"12 senelik emeğimi her şeyimi alıp gitmişler"

Sağlık çalışanı Arzu Doğan, "Daha önce hiç görmediğim 2 kadın evime gelip kapımın kilidini kırarak içeriye giriyorlar. Annem aradı evde kimse yoktu eve geldiğimde her yer darmadağındı, 12 senelik emeğimi her şeyimi alıp gitmişler, takılarım, param her şeyim gitti. Ben bir sağlık çalışanıyım bu pandemi sürecinde bir sürü zorluk yaşadık onun bir stresi var bir de üstüne bu hırsızlık olayı sonra her şeyim alt üst oldu, bütün hayallerim yıkıldı. Bir an önce bunların bulunmasını istiyorum başka insanların da canı yanmasın" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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