Hırsızlar, "polisi arıyoruz" uyarısına aldırmadı Arnavutköy'de, bir gıda toptancısının aracını soyan hırsızlar, mahallelinin "polisi arıyoruz" uyarılarını umursamadan malları alıp kaçtı.

Arnavutköy'de, bir gıda toptancısının aracını soyan hırsızlar, mahallelinin "polisi arıyoruz" uyarılarını umursamadan malları alıp kaçtı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Amber Sokağı üzerinde meydana gelen hırsızlık olayı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde 3 hırsız, gıda toptancısına ait olduğu öğrenilen araçtaki yağ ve kuru gıda kolilerini, çuvallarını kendi kamyonetlerine yüklerken görülüyor.

Araçtaki ürünlerin büyük kısmını alan şahıslar, pencerelere çıkan mahallelinin "polisi arıyoruz" uyarılarına rağmen hırsızlığa devam etti.

Kısa sürede yüklemeyi tamamlayan zanlılar, polis olay yerine gelmeden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA