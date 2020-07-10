Hırsızlar, önce minibüsü sonra da bankaya girip evrak kasası ve tabancayı çaldı
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Hırsızlar, önce minibüsü sonra da bankaya girip evrak kasası ve tabancayı çaldı

ANKARA'da çalıntı minibüsle geldikleri banka şubesine giren 2 kişi, içerisinde evrakların bulunduğu kasa ve güvenlik görevlisine ait tabancayı çalıp kaçtı.

Hırsızlar, önce minibüsü sonra da bankaya girip evrak kasası ve tabancayı çaldı
10.07.2020 05:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 05:44

ANKARA'da çalıntı minibüsle geldikleri banka şubesine giren 2 kişi, içerisinde evrakların bulunduğu kasa ve güvenlik görevlisine ait tabancayı çalıp kaçtı.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Dikmen semtinde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Mürsel Uluç Mahallesi'nde M.T.'ye ait 06 BL 819 plakalı minibüsü çalarak, İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi'ndeki banka şubesine geldi. Bankanın kapısını levyeyle açan yüzleri kar maskeli hırsızlar, güvenlik görevlisinin bulunduğu alandaki tabanca ve içerisinde evrakların bulunduğu kasayı çaldı. Genel alarm ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya giren ekipler, güvenlik kameralarını izlemeye aldı. Bu sırada minibüsünün çalındığını fark eden M.T. de durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı 2 hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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