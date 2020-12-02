Son dakika haberleri: Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
Son dakika haberlerine göre -Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve işyeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.
-Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve işyeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.
Gaziantep'in Nizip İlçesinde motosiklet ve işyerinden hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Duvara tırmanarak iş yerlerine giren 3 hırsız, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak haklarında adli soruşturmaya başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı