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Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlar, bir okulun bahçe kapısını çaldı, o anlar saniye saniye okulun ve çevredeki işyerlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızlar, bir okulun bahçe kapısını çaldı, o anlar saniye saniye okulun ve çevredeki işyerlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay ilçenin Hacıömer Mahallesinde bulunan Meraşal Fevzi Çakmak İlkokulunda meydana geldi. Gece geç saatlerde kimsenin okulda bulunmadığı zamanda gelen kimliği belirsiz 2 kişi okul bahçesinin giriş kapısını sökerek kayıplara karıştı. O anlar ise okul ile çevre işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah okula gelen okul idarecileri, kapının yerinde olmadığını fark etmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede kapının 2 kişi tarafından çalındığı belirledi.

Polis ekipleri görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsıları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

Hırsızlar okul bahçesinin kapısını çaldı

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