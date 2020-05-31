Hırsızlar nişan yüzüğünü çaldı Sercan Badur'un Beşiktaş'taki evine hırsız girdi. Ünlü oyuncu Sercan Badur'un nişan yüzüğü dahil yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Sercan Badur'un evini soyanlar sitenin güvenlik kameralarına takıldı. İki hırsızın yakalanması için polis harekete geçti

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, oyuncu Sercan Badur, Levent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek soygun ihbarı yaptı. Oyuncu, İstanbul Beşiktaş'taki evine hırsız girdiğini, yatak odasının talan edildiğini belirtti. Badur; 7 adet lüks saatinin, 1 adet içerisinde sim kart bulunmayan telefonunun ve 1 adet altın nişan yüzüğünün çalındığını ifade etti.& ;