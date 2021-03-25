Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
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Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı

25.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı

Diyarbakır'da mezarlığa dadanan hırsızlar, kabirlerin mermerlerini parçalayarak üstündeki alüminyumları çaldı.

Diyarbakır'da mezarlığa dadanan hırsızlar, kabirlerin mermerlerini parçalayarak üstündeki alüminyumları çaldı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edince neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlar ve madde bağımlıları, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nı kendilerine mesken edindi. Burada mezarlıkların mermerlerini parçalayan şahıslar, kabirlerin üstündeki alüminyumları da aldı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşlardan Bülent Kendal, arkadaşının oğlu da dahil olmak üzere birçok mezarın mermerlerinin kırıldığını ve üstlerindeki alüminyumların çalındığını gördü. Kendal, durumu polise bildirdi.

"ÜÇ BEŞ KURUŞ İÇİN İNSANLARIN MANEVİ DUYGULARIYLA OYNAMIŞLAR"

Sabah işten çıktıktan sonra annesinin mezarını ziyaret etmeye geldiğini belirten Bülent Kendal, önce arkadaşının oğlunun mezarına geldiğini ifade etti. Fatiha okuyup dayısının mezarına geçtiğini belirten Kendal, "Oradan da annemin mezarını ziyaret edeyim dedim. Mermerlerin kırık olduğunu gördüm. Annemin mezarını suladıktan sonra arkadaşımı aradım. Sen mezarda onarım mı yapıyorsun dedim. 'Onarım yok' dedi. Çekiçle vurulduğunu gördüm. Mermerin parçalandığını gördüm. Daha sonra arkadaşıma haber verdim. Arkadaşım geldi, emniyete bildirdik. Sağ olsun emniyet yetkilileri de buraya geldiler. Yetkililerden bu soruna bir el atmalarını istiyoruz. Madde bağımlıları, hırsızlar burada. Başka türlü şeyler de oluyor. Mezarlığa, insanlar için manevi değeri yüksek olan yerlere saldırmaları doğru değil. Mermerler kırılmış, mermerlerdeki alüminyumları sökmeye çalışmışlar. Ben geldiğim gibi bunları tam çıkaramamışlar. Diğer mezarlıklarda alüminyumları sökmüşler. Üç beş kuruş için insanların manevi duygularıyla oynamışlar" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı
Hırsızlar mezarlıklardaki alüminyumlara dadandı, kabirleri parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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