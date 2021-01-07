Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)

Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)5 YENİ GÖZALTIDenizli'nin Buldan ilçesinin Yeniçam Mahallesi'ni internetsiz bırakan, 3 kişinin tutuklandığı telefon ve internet kablosu hırsızlığı nedeniyle 5 kişi daha gözaltına alındı.

Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)

5 YENİ GÖZALTI

Denizli'nin Buldan ilçesinin Yeniçam Mahallesi'ni internetsiz bırakan, 3 kişinin tutuklandığı telefon ve internet kablosu hırsızlığı nedeniyle 5 kişi daha gözaltına alındı. Hırsızlıkla bağlantılı oldukları tespit edilen M.T. (35), R.T. (38), K.M. (44), Z.A. (37) ve H.İ.T.'nin (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT