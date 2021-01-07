Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
07.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:49
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)5 YENİ GÖZALTIDenizli'nin Buldan ilçesinin Yeniçam Mahallesi'ni internetsiz bırakan, 3 kişinin tutuklandığı telefon ve internet kablosu hırsızlığı nedeniyle 5 kişi daha gözaltına alındı.
Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı (2)
5 YENİ GÖZALTI
Denizli'nin Buldan ilçesinin Yeniçam Mahallesi'ni internetsiz bırakan, 3 kişinin tutuklandığı telefon ve internet kablosu hırsızlığı nedeniyle 5 kişi daha gözaltına alındı. Hırsızlıkla bağlantılı oldukları tespit edilen M.T. (35), R.T. (38), K.M. (44), Z.A. (37) ve H.İ.T.'nin (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT