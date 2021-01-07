Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı

Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktıDENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki Yeniçam Mahallesi'nde telefon ve internet kabloları, hırsızlar tarafından çalındı.

Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktıDENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki Yeniçam Mahallesi'nde telefon ve internet kabloları, hırsızlar tarafından çalındı. İki aydır internet erişiminin sağlanamadığı mahalledeki öğrenciler, canlı derslere giremezken, mahalleli sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı