Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı
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Batman, 3. Sayfa

Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı

Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı Batman'da birçok iş yeri korona virüs nedeniyle kepenk kapatırken, hırsızlık bunu fırsat bilip iş yerlerine dadandı.

11.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:42
Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı

Hırsızlar korona dinlemedi, iş yerlerine dadandı

BATMAN - Batman'da birçok iş yeri korona virüs nedeniyle kepenk kapatırken, hırsızlık bunu fırsat bilip iş yerlerine dadandı.

Korona virüsü fırsat bilen hırsızlar iş yerlerine dadandı. Batman Gap Mahallesinde bulunan bir kafeye giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iş yerinde bulunan televizyon, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, birçok elektronik malzemenin yanı sıra iş yerinde bulunan kolonyayı dahi alıp kayıplara karıştı. İş yerine giden işletme sahibi camların kırık olduğunu fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi alıp hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. İşletme sahibi Emrah Şen, hırsız ya da hırsızların yakalanmasını istedi.

"Biz mağdur olduk başkası olmasın"

Kafe işletmecisi Emrah Şen "Covid 19 kapsamında 16 Mart itibariyle işletmemiz İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu kararla kapalıdır. Bunu fırsat bilen hırsızlar çoğalmaya başladı. Dün gece itibariyle hırsızlar işletmemize girdi gerekli güvenlik önlemleri almamıza rağmen hırsızlar işletmemize girdi. Buna istinaden televizyon, kamera kayıt cihazı, tip box ve kolonya dahi çalınmıştır. Hırsızların çoğalmaması adına gerekli önlemlerin ve işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Biz mağdur olduk hiçbir şekilde başka işletmelerin veya başka kişilerinde mağdur olmasını istemiyoruz. Hırsızların bulunması için Batman Emniyet Müdürümüzden ve valimizden ricamızdır bu konu ile ilgili yaklaşık 15 ile 20 bin TL mağduriyetimiz oldu bize destek olmalarını istiyoruz. Bilindiği gibi işletmeler kapalı kiralarımız var işletmemiz kapalı olmasına rağmen elektrik faturası sürekli geliyor. Bu konu ile ilgili Batman Valiliğimizden ve belediyeden destek bekliyoruz. Hırsızların çoğalmaması adına güvenliğinde artmasını istiyoruz. Bu konu ile ilgili İç İşleri Bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda elimizden geldiğince evden çıkmamaya çalışıyoruz bunu fırsat bilip hırsızlarda sürekli mekanlara giriyor. Son mağdurda biziz inşallah son biz olacağız. Herhangi bir şekilde başkalarında mağdur olmasını istemiyoruz. Dediğim gibi hırsızlar kolonya bile çaldılar. Güvenliğin artmasını istiyorum çünkü dışarı çıkamıyoruz. Emniyet yetkililerimizden isteğimiz biran önce bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz ve biran önce mağduriyetimizin tamamen giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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