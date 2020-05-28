Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip, 6 bin lira ile kayıplara karıştı
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Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip, 6 bin lira ile kayıplara karıştı

- Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip 6 bin lira ile kayıplara karıştı Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hırsızlar market ve büfelere dadandı.

28.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:22

- Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip 6 bin lira ile kayıplara karıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde hırsızlar market ve büfelere dadandı. 2 buçuk saat boyunca büfede kalan hırsız, kahvesini de içtikten sonra 6 bin lirayla kayıplara karıştı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramında İçişleri Bakanlığının korona virüsü tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen hırsızlar, gece saatlerinde büfeye dadandı. Daha öncede 2 defa soyulan bir büfe kısıtlama günü tekrar soyuldu. Büfenin çatısını kırarak içeri giren hırsız, 2 buçuk saat boyunca büfe içerisinde oyalanarak kahve içti. Kasada bulunan para ile büfedeki malzemeleri çalan hırsız kayıplara karıştı.

Yaklaşık 6 bin lira zarara uğrayan büfe işletmecisi duruma tepki göstererek zaten zor durumda olduklarını bu olayla durumlarının daha da kötüleştiğini söyledi. Büfe işletmecisi Agit Mermertaş, zanlının biran önce yakalanması konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Mermertaş, "Sokağa çıkma kısıtlamasında biz de kepenkleri kapatıp 4 günlüğüne köye gittik. Sabah geldiğimde dükkanı açtım, tütün mamullerini çalıp kasamızı patlatmışlar. Yaklaşık 6-7 bin arası bir zararımız oldu. Hırsız çatıdan girmiş, polislerin tarifine göre 18 yaşlarında zayıf biriymiş. 2 buçuk saat boyunca içeride kalmış ve oturup kahve içmiş. Daha önce 2 defa soyulduk. Hırsızlara şunu söyleyeceğim, elleri ayakları tutuyor, kendileri çalışmak yerine emekçinin mallarına göz dikip çalmasınlar. Bu zor süreçte korona virüs bir taraftan, iş olmuyor o bir taraftan üstüne hırsızlık oldu mu esnaf perişan hale geliyor. Ben sabah 06.00'da burayı açıp geceye kadar çalışıyorum, mücadele ediyorum, kendi ekmeğimin, helalimin peşindeyim ama çalışmayıp bir saatini hırsızlık yaparak 6 bini cebine atmaları saçma. Emniyet yetkililerine sesleniyorum, bunu yapanların bir an önce bulunması ve cezalarının çekmelerini istiyorum" dedi.

Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip, 6 bin lira ile kayıplara karıştı

Kaynak: İHA

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