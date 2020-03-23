Hırsızlar kebap yaparsa!..
Hırsız kebabı adını, eski zamanlarda çobanların hırsızlık yaparak kaçırdığı koyun ve keçilerin derilerini yüzerek ters çevirip etleri bu tulum içine doldurarak pişirmek amacıyla toprağa gömmelerinden alıyor.
23.03.2020 00:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:08
Hırsız kebabı adını, eski zamanlarda çobanların hırsızlık yaparak kaçırdığı koyun ve keçilerin derilerini yüzerek ters çevirip etleri bu tulum içine doldurarak pişirmek amacıyla toprağa gömmelerinden alıyor.
Kaynak: Dunya.com