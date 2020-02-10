10.02.2020 07:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 07:45

Hırsızlar, kasap dükkanından 10 bin liralık eti 4 dakikada çaldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kasap dükkanına giren hırsızlar, 10 bin lira değerindeki eti, 4 dakikada çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, işyerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren hırsızlar, kasadaki 300 lirayı aldıktan sonra etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Buradaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu teker teker çıkartıp, geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah işyerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu Tosun'a bildirdi. İşyerine gelip, güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların işyerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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