Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de 8 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Merkez Edikli ve Konaklı Beldelerinde 11 Aralık - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında meydana gelen 8 adet kablo hırsızlığı ile bağ bahçe ve tarladan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma Dedektifleri (JASAT ) tarafından yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü

 3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

 Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title