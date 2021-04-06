Hırsızlar jandarmadan kaçamadı
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Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kulübelerden su pompası çalan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kulübelerden su pompası çalan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Karaağaçalan Mahallesinde meydana gelen olayda Gönen Çayı istikametinde bulunan kulübelerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan araştırmada 4 ayrı kulübeden toplam değeri 3 bin TL olan 3 adet benzinli su pompası, 75 litre benzin çalındığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırmada daha önce hırsızlık olayına karıştığı bilinen kiralık bir aracın hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede bulunduğu GPS ve kamera kayıtlarından tespit edilirken, sürücüsünün de hırsızlıktan sabıkası bulunan Y.Y. isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıs yakalanırken, kulübelerdeki hırsızlık olayını kendisinin yaptığını beyan etti. Şüphelinin gösterdiği adreste yapılan aramada hırsızlık malları ele geçirilerek sahiplerine iade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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