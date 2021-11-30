Hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 6 ayrı noktada hırsızlık yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 6 ayrı noktada hırsızlık yapan 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şarkışla İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler 6 aynı noktada hırsızlık yapan hırsızları takibe aldı. Döllük, Gümüştepe ve Maksutlu köyünde 6 ayrı evden hırsızlık yapan hırsızlar, A.T.K. (41) ve Y.A. (41), çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken çalınan eşyalar da sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarını bile çaldılar

Göz altına alınan hırsızlar, Gümüştepe köyünde girdikleri evde ki güvenlik kameraları ve kayıt sistemlerini de çaldılar. Hırsızların yakalanması ardından eşyalarını teslim alan Necmettin Özkan, "Şarkışla ilçe Jandarma komutanlığına binlerce kez teşekkür ederim. Evimin çalınan eşyalarını buldukları için Allah razı olsun onlardan. Çarşamba akşamı Danimarka'ya dönüş yapacağım. Artık gönül rahatlığı ile ailemin yanına gidebilirim. Allah hepinizin işini rast getirsin, hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Hırsızlar Jandarma'dan kaçamadı

'Pes' dedirten hırsızlık

'Pes' dedirten hırsızlık

 Kara yolunda can pazarı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

Kara yolunda can pazarı! İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı

 İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İki araç kafa kafaya çarpıştı! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title