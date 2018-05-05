Sadece Parasını Değil İç Çamaşırlarını da Çaldılar!

İstanbul'da bir eve giren hırsızlar genç kadının sadece değerli eşyalarını değil, iç çamaşırlarını bile çaldı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Cansu Cilay,saat 12:00'de evden çıktı ancak geri döndüğünde şoke oldu. Evinde dağıtılmamış dolap, çekmece kalmamıştı.

KEŞİF YAPTILAR SONRA EVE GİRDİLER

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Hırsızlar, genç kadının evinin önünde önce keşif yaptı sonra kesici aletlerle eve girdi. Komşular, evin etrafında dolaşan kişilerden şüphelenip kamera kaydına başladı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI VE FOTOĞRAFLARINI ÇALDI

Hırsızların, köpekleri de uyuttuğu ortaya çıktı. Genç kadını dehşete düşüren ise iç çamaşırlarının ve fotoğraflarının çalınması oldu.