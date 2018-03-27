Hırsızlar Güvenlik Kamerası Kayıt Cihazını Çaldı

Sarıkaya'da Rehberlik ve Araştırma Merkezine giren hırsızlar, güvenlik karması kayıt cihazını da çalarak yanlarında götürdü.

Edinilen bilgilere göre, gece pencerenin demirlerini söküp Rehberlik Araştırma Merkezi'ne giren hırsızlar, içeride bulunan 2 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet laptop çaldıktan sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da alarak kaçtı.

Sabah işe gelen çalışanların hırsızlık olayını fark edip durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.