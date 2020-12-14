Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı

14.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:36
Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 dairenin kapılarını kırıp içeri giren kişi veya kişiler, çalacak bir şey bulamayınca elleri boş ayrıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 dairenin kapılarını kırıp içeri giren kişi veya kişiler, çalacak bir şey bulamayınca elleri boş ayrıldı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci ve ikinci katında bulunan dairelerde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üçüncü katta oturan Ahmet B. sabah evden çıkarken dairelerin kapılarının açık olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ve olay yeri inceleme ekipleri her iki kapının da kilidinin kırılarak içeri girildiğini belirledi. Ekipler 2. katta oturan A.D.'yi arayarak haber verdi. Köyde oturan A.D. eve geldiğinde polis ekipleriyle birlikte yapılan incelemede kendi dairesinden hiçbir şeyin çalınmadığı tespit edildi. Birinci katın sahiplerinin de akrabaları olduğunu ve İstanbul'da oturduklarını söyleyen A.D., burada da yapılan incelemede eşyaların yerli yerli yerinde olduğu, hırsızlık olayının gerçekleşmediği anlaşıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı
Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı
Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı
Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Trabzon'un Sürmene ilçesinde evleri soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde evleri soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Azılı hırsızlar son işinde yakayı ele verdi
Azılı hırsızlar son işinde yakayı ele verdi
İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu
İki kadın, banyo lifi satma bahanesiyle girdikleri evleri soydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Serdar Aziz Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlar, girdikleri dairelerden elleri boş ayrıldı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:47:45. #1.15#
title