Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti

Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bakkalı soymak isteyen şüpheliler, kepenk kilidini kırdıktan sonra bakkalın içerisine giremeyince, dışarıda bulunan birkaç ürünü çalarak tekrar kepenkleri kilitleyip kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bakkalı soymak isteyen şüpheliler, kepenk kilidini kırdıktan sonra bakkalın içerisine giremeyince, dışarıda bulunan birkaç ürünü çalarak tekrar kepenkleri kilitleyip kayıplara karıştı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 231. Sokak üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde şüpheliler geldikleri bakkalın dış demir kapısını açtı. İçerideki kapıyı zorlamalarına rağmen açamayan şüpheliler, dışarıda bulunan birkaç ürünü aldı. Daha sonrasında kepenk kapısını tekrar kilitleyen şüpheliler kayıplara karıştı. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti
Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti
Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlar girdiği bakkalda soygun yapamayınca kepenkleri kilitleyip gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:05:11. #1.15#

title