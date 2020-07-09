Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar

Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar Kağıt toplayıcı rolü yapan hırsızlar, engelli gencin akülü arabasını çaldı Hırsızların parçaladıkları akülü arabayı gönderdikleri anlar kamerada Küçükçekmece'de kağıt ve plastik toplayan kişiler engelli bir kişinin akülü...

09.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:20

Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar

Kağıt toplayıcı rolü yapan hırsızlar, engelli gencin akülü arabasını çaldı

Hırsızların parçaladıkları akülü arabayı gönderdikleri anlar kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kağıt ve plastik toplayan kişiler engelli bir kişinin akülü tekerlekli arabasını parçalara ayırarak çaldı. Arabası çalınan genç, "Ben üniversiteden yeni mezun oldum bana diploma hediyesi olarak arabamı parçalamayı tercih ettiler" dedi. Arabanın çalındığı anlar güvelik kamarasına yansıdı.

Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi Köprü Sokak'ta yaşayan Engelli Ömer Bekir Kazan'ın eli ayağı olan akülü tekerlekli arabası, kağıt ve plastik toplayan kişiler tarafından bulunduğu depodan parçalara ayrılarak çalındı. Akülü arabadan geriye hırsızların değersiz görüp bıraktığı bir kaç parçası kaldı. Üzüntü içinde olan engelli genç ve ailesi mağdur olduklarını ve bu hırsızlığı yapan kişilerin bir an önce bulunmasını istiyor.

"Bunu yapanlar benim elim ayağımı bağladı"

Eli ayağı olan akülü tekerlekli arabasını çalan kişilerin kendisini mağdur ettiğini belirten Ömer Bekir Kazan, "O benim elim ayağımdı. Bunu yapanlar benim elim ayağımı bağladı. Ben şu anda mağdurum, bana çok acil bu araba tarzında bir araba lazım. Türkiye'de bu arabadan yok. Ben üniversitesinden yeni mezun oldum bana diploma hediyesi olarak arabamı parçalamayı tercih ettiler. Bunu yapanlara ne diyeyim bilmiyorum" dedi.

"Bir haftadır beni ağlatıyor, şu evladımın elini ayağını kırdılar"

Anne Sebat Kazan ise bunu yapanların bulunmasını isteyerek, "Bir haftadır beni ağlatıyor. Para maddiyat için değil, şu evladımın elini ayağını kırdılar. Bunlara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Bu evladımı üzerleri Allah'ta üzer. Bunlara ne olur bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sadece bunu istiyorum çok üzdüler evladımı" diyerek yardım istedi.

"Bu çocuk bir haftadır içeride yatıyor"

Baba Selahattin Kazan da yaşanan olayı anlatarak, "Sabah baktım arabayı çalmışlar, ardından karakola gittim ifademi ve raporları verdim. Kameradan gördüğüm kadarıyla üç kişiler. Şu arabanın en azından masrafını istiyorum. Bu çocuk bir haftadır içeride yatıyor. Şu anda kullandığı araba emanet olarak aldık" ifadesini kullandı.

Hırsızların akülü arabayı çaldığı anlar kamerada

Akülü tekerlekli arabayı çalan kişiler çevredeki bir güvelik kamarasına takıldı. Görüntülerde, üç kişinin çekçek ismindeki çöp toplama el arabasına akülü arabayı taşıdıkları görülüyor.

Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Cem Davran Çağla Şıkel Mabel Matiz Bergüzar Korel
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Serdar Gürler Hikmet Karaman
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hırsızlar engelli gencin arabasını parçalara ayırıp böyle çaldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:41:16. #1.14#
title