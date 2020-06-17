Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkan içerisindeki köpek ise olayı şaşkınlıkla izledi.
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Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkan içerisindeki köpek ise olayı şaşkınlıkla izledi.

17.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:48

Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkan içerisindeki köpek ise olayı şaşkınlıkla izledi...O anlar kamerada

Üsküdar'da Maskeli Hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir elektrik dükkanına giren maskeli hırsızlar malzemeleri tek tek araca yükledi. Hırsızlar elektronik malzemeleri çalarken dükkan içinde köpeğin olayı izlemesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Üsküdar'da geçtiğimiz hafta sabah sabah saatlerinde bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde maskeli 3 hırsız bir elektrikçi dükkanına girdi. Dükkanda olan elektronik iş makineleri, kablolar ve müşterilere ait pikapları çaldı. Hırsızların dükkandan malzemeleri çalarken, dükkan içerisinde "Paşa" isimli köpeğin şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili soruşturma başlattı.

30 bin lira kaybımız var

İş yeri soyulan İnan Çayır, "Hırsızlar sabah saat 05.00 sıralarında iş yerimize girmişler. Ben o hafta memlekete gitmiştim. Memleketteyken telefon geldi. Hırsızlar iş yerimizi yağmalamışlar. Maskeli bir şekilde çok rahatça yağmalamışlar. Dükkanda para edecek ne varsa alıp götürmüşler.Çalışıyorken kullandığımız iş ekipmanlarımıza kadar çalmışlar. Hırsızlar planlı bir hırsızlık yapmışlar her şeyi eliyle koymuş gibi bulmuşlar. Toplam da 30 bin liralık bir kaybımız var" diye konuştu.

Paşa isimli köpek maskeden dolayı ayırt edemedi

Paşa isimli köpeğin maskeden dolayı hırsızları ayırt edemediğini belirten Dükkan sahibi İnan Çayır, "Hırsızlar dükkana girdiklerinde "Paşa" isimli köpeğimizde dükkandaydı. Pandemi sürecinde maskeli çalıştığımızdan dolayı maskeli gelen hırsızları biz zannetmiş olmalı ondan dolayı havlamamış. Ofis bölümüne girecekleri zaman havlamış o anda da apar topar kaçmışlar. Allah'tan Paşa havlamamış, hırsızlık refleksi ile onu öldürebilir, zehirleyebilirlerdi. O bizim maskotumuz, müşterilerimizin dükkanımızın neşesi para yerine gelir ama o yerine gelemez. Onlarda alacaklarını alıp kaçmışlar " diye konuştu.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hırsızlar siyah bir araçla dükkana geliyor, Kapıyı kırarak içeri giriyor, Dükkanda bulunan malzemeleri alarak kayıplara karışıyor, Dükkanda bulunan köpek şaşkınlık izliyor.

Hırsızlar elektrikçiyi soydu, dükkan içerisindeki köpek ise olayı şaşkınlıkla izledi.

Kaynak: İHA

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