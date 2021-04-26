Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar

Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 757 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 757 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 193 kişi yakalanırken, 471 farklı asayiş olayında ise 336 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 19 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 757 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 193 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 153 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 101'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı oto, 46 adet fişek, 2 adet çalıntı akü, 4 adet kol saati, 2 adet yüzük, 9 çift küpe, 4 adet tek küpe, 2 adet broş, 1 adet zincirsiz kolye başlığı, 1 adet ince kolye, 5 adet çeşitli ebatlarda kolye, 7 adet çeşitli ebatlarda bileklik, 1 adet gümüş küpe ve 1 adet gümüş top başlı kolye ile 1 adet gümüş kolye, küpe seti ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 471 farklı asayiş olayında ise 336 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar
Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Özcan Deniz Kaan Yıldırım
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:23:10. #1.14#

title