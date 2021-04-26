Hırsızlar durmak bilmiyor, gümüş buldukları hediyelik eşyaları çaldılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 757 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada 22 bin 757 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 193 kişi yakalanırken, 471 farklı asayiş olayında ise 336 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 19 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 22 bin 757 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 193 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 153 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 101'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı oto, 46 adet fişek, 2 adet çalıntı akü, 4 adet kol saati, 2 adet yüzük, 9 çift küpe, 4 adet tek küpe, 2 adet broş, 1 adet zincirsiz kolye başlığı, 1 adet ince kolye, 5 adet çeşitli ebatlarda kolye, 7 adet çeşitli ebatlarda bileklik, 1 adet gümüş küpe ve 1 adet gümüş top başlı kolye ile 1 adet gümüş kolye, küpe seti ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 471 farklı asayiş olayında ise 336 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı