Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar
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Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar

Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban bayramına sayılı günler kala hırsızlar çobanların keçi ve koyunları ile birlikte umutlarını da çalmaya başladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala hırsızlar çobanların keçi ve koyunları ile birlikte umutlarını da çalmaya başladı. Milas'ın Beçin Mahallesi'nde Kale Mevkii'nde ikamet eden Hüseyin Kavuran'a ait 21 adet kurbanlık keçi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Güvenlik güçleri çobanın çalınan hayvanlarını bulabilmek için çalışma başlattı.

Hayvanlarını her sabah ormanlık alanda otlattığını ve akşam saatlerinde geri getirdiğini belirten Kavuran, "Sabah saatlerinde otlamak için ormanlık alana giden hayvanlarımız akşam saatlerinde dönmeyince bölgede kendimiz arama çalışması yaptık. Fakat hiç birine rastlamadık. Durumu daha sonra güvenlik güçlerine bildirdik" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda satmayı düşündüğü hayvanlarının kısa sürede bulunmasını ümit eden Kavuran, "Bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. 4 çocuğuma hayvancılık yaparak bakıyorum. İnşallah kısa sürede çalınan keçilerimiz bulunur" diyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi. - MUĞLA

Hırsızlar çobanın keçileri ile birlikte hayallerini de çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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