Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı

Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı

Gaziantep'te motosiklet çalan hırsızlar polislerin başarılı çalışması ile yakalandı.

08.10.2019 13:40
Hırsızlar çaldıkları motosiklet ile yakalandı

Gaziantep'te motosiklet çalan hırsızlar polislerin başarılı çalışması ile yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıslar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te motorsiklet çalınmasının ardından harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayın fail yada faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Ekipler yaptıkları çalışmalarda kimliklerine ulaştığı C.V. ve A.K isimli şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilerek her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.