Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı
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Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı

13.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:09

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Hırsızların aracı bırakıp kaçmaları Bursa'da galeriden otomobil hırsızlığıBursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı.

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Hırsızların aracı bırakıp kaçmaları Bursa'da galeriden otomobil hırsızlığı

Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galerinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

İş yeri sahibiyle görüşen ekipler, şahısların yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili çaldıklarını belirledi.

Ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı
Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı
Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı
Hırsızlar çaldıkları aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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