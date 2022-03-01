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Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel
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Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde oklu bahçesinde bulunan kedi yaşam evi hırsızlarca çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün okul idarecileri bahçeye koydukları kedi yaşam evinin yerinde olmadığını fark etti. Okulun güvenlik kamaralarını izleyen okul idarecileri, perşembe gecesi saat 22.30 sıralarında minibüsle okul bahçesine gelen şahıslar tarafından duvar dibinde bulunan kedi yaşam evinin minibüse yüklendiğini gördü.

Hırsızlık olayı polise bildirildi. Okula gelen ekipler yaptıkları inceleme sonunda minibüsle hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

Okul bahçesinden kedi yaşam evi çaldılar... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Yerel

Hırsızlık, Samsun, Bafra, kedi, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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