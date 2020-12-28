Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
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Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı

28.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:48
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 24 bin 522 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 24 bin 522 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 149 şahıs yakalanırken, 432 farklı asayiş olayında ise 217 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 21 ile 27 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 24 bin 522 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 149 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 112 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet mermi, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı otomobil, 9 adet cep telefonu, 1 adet golden cinsi çalıntı köpek ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 390 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 432 farklı asayiş olayında ise 217 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı
Hırsızlar bu sefer çalıntı köpek ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:49:28. #1.14#
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