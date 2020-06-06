Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.. O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.. O anlar kamerada

Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.

06.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:15

Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.. O anlar kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da hırsızlar bir iş yerine çatıdan girip kasadaki paraları alarak kaçtı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı, 14 Mayıs günü Bayrampaşa Terazidere Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işi yaptığı öğrenilen iş yerine giren hırsızlar kasada bulunan 36 bin 520 TL'yi çalarak kayıplara karıştı. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerine çatıdan girdiler

Polisin, şüphelilerin eşkallerini belirlemek için tek tek incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 kişinin binanın çatısında bir süre bekleyip etrafı kolaçan ettiği, daha sonra hep birlikte içeri girdikleri görüldü. Görüntülerin devamında ise içeri giren hırsızların kasa odasını aradığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polisin çalışmaları sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Selman P. (21)'nin 17, T.K. (21)'nin 2, küçük yaştaki İ.E.S. (14)'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.E.S. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.. O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
Takım otobüsüne saldıran Benfica taraftarlarından teknik direktör ve futbolculara tehdit
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Leyla Güven Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Hırsızlar bu kez kapıdan değil çatıdan girdi.. O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:15:27. #1.15#
title