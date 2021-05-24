Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
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Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar

Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tam kapanmada son bir hafta içerisinde 46 bin 57 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tam kapanmada son bir hafta içerisinde 46 bin 57 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 84 kişi yakalanırken, 589 farklı asayiş olayında ise 448 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 17 ile 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 46 bin 57 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 84 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 81 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar son bir haftada tost makinasına kadar çalmadıkları ürün bırakmadılar

Yapılan çalışmalarda, 4 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı kamyon, 4 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı motorlu ağaç kesme makinası, 3 adet çalıntı hoparlör, 1 adet çalıntı müzik cihazı, 2 adet çalıntı kombi, 1 adet çalıntı delici alet, 1 adet çalıntı su arıtma cihazı, 1 adet çalıntı aspiratör, 1 adet çalıntı set üstü ocak, 1 adet çalıntı tost makinası, 1 adet çalıntı oto koltuğu, 1 adet çalıntı demir kesme makinası ve 1 adet çalıntı branda ele geçirildi.

Belediyenin kullandığı otomobili çaldılar, yakalandılar

Hırsızlık ve asayiş olaylarında ele geçirilen malzemelerden bisikletler Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde su kanalı içerisinde bulunurken, Denizli'de başka bir hırsızlık olayında ise belediyeye ait çalıntı otomobil Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde üzerinde anahtarı bırakılmış bir halde atıl vaziyette bulundu.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 589 farklı asayiş olayında ise 448 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar
Hırsızlar belediyenin otomobilini çaldı, yakalanmamak için aracı bırakıp kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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