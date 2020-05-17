Hırsızlar bebek arabası ve ayakkabı çalarken kameralara yakalandı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları ve bebek arabasını çaldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir apartmana giren hırsızlar, dairelerin önünde bulunan ayakkabıları ve bebek arabasını çaldı. O anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Dedebaşı Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri kapılarının önünde ayakkabılarını göremeyince, yine başka bir apartman sahibi de bebek arabasını göremeyince güvenlik kameralarını incelediler. Kamera kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, ayakkabılar ve bebek arabasının yüzlerinde maske ve kafalarında şapka olan hırsızlar tarafından çalındığını gördü. Görüntülerde hırsızlardan birinin bir dairenin kapısını zorladığı da belirlendi. Aynı hırsızların çevredeki diğer apartmanlara da girdiği öğrenilirken, yaşanan olayın ardından apartman sakinleri durumu polise bildirdiler. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA