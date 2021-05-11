Hırsızlar balkona böyle tırmandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlar balkona böyle tırmandı

Hırsızlar balkona böyle tırmandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

İstanbul Avcılar'da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmanarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 3 ayrı eve girerek cep telefonu çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve A.S. ile E.D. isimli yaşı küçük 3 çocuğu gözaltına aldı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmandığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Şahısların çaldıkları cep telefonlarını Esenyurt ilçesinde Suriye uyruklu D.E.'ye (35) sattıkları belirlendi. Polis, D.E.'yi de evinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsız, çocuğun elindeki telefonu çaldı
Hırsız, çocuğun elindeki telefonu çaldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi, kıyaya metreler kala durabildi! Facianın eşiğinden dönülen o anlar kamerada
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi, kıyaya metreler kala durabildi! Facianın eşiğinden dönülen o anlar kamerada
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Mete Kalkavan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlar balkona böyle tırmandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:11:37. #1.16#

title