Hırsızlar balkona böyle tırmandı

İstanbul Avcılar'da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

İstanbul Avcılar'da ikametlere girerek cep telefonu çalan zanlılar önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmanarak girdiği anlar kameralara yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde 3 ayrı eve girerek cep telefonu çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu M.H. ve A.S. ile E.D. isimli yaşı küçük 3 çocuğu gözaltına aldı. Zanlıların bir evin balkonuna tırmandığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Şahısların çaldıkları cep telefonlarını Esenyurt ilçesinde Suriye uyruklu D.E.'ye (35) sattıkları belirlendi. Polis, D.E.'yi de evinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı