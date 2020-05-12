Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu Kapıları tekmeleyerek kırdıkları anlar kamerada Hemşire Demet Sepetoğlu, "Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk" Hastalar kapıdan geri döndü Korona virüs salgınıyla mücadele eden,...

Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu
12.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:28

Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Kapıları tekmeleyerek kırdıkları anlar kamerada

Hemşire Demet Sepetoğlu, "Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk"

Hastalar kapıdan geri döndü

İSTANBUL - Korona virüs salgınıyla mücadele eden, sağlık çalışanları dün gece hırsızlık şoku yaşadı. Avcılar Tahtakele Mahallesi Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'ne giren iki kişi tekmelerle kapıları kırarak, leptopları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları çalarak kaçtı. Yaşadıklarının kabus gibi olduğunu söyleyen, hemşire Demet Sepetoğlu, "Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk" dedi.

Türkiye korona virüs salgınıyla mücadele ederken, bu mücadelenin en ön safında bulunan sağlık çalışanları dün gece büyük şok yaşadı. Avcılar Tahtakele Mahallesi'nde bulunan Bizimevler Aile Sağlık Merkezine gece 01.30 sıralarında 2 hırsız girdi. Hırsızlar kapıları kırarak içeri de bulunan leptopları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları çalarak kaçtı. Sağlık merkezi, bulunan her şeyin çalınmasından dolayı hizmet vermez hale geldi. Merkezin kapısına "Hırsızlıktan dolayı hizmet verilmemektedir" yazısı asıldı. Sabah erken saatlerde sağlık merkezine gelen vatandaşlar da hırsızlıktan dolayı kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Kapıları tekmeleyerek açmaları kamerada

Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kapıları tekmeleyerek girdiği görülüyor. Sağlık merkezinde bulunan leptopları, ilaçları, aşıları alıp gittiği görülüyor.

"Kabus gibiydi"

Korona virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıkla mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen hemşire Demet Sepetoğlu, " Bu zor günlerde virüsle mücadele ederken, bir de hırsızlıklarla mücadele ediyor olduk. Kabus gibiydi. Gece 2.30'da haber aldık biz. Sadece bilgisayarlar alındı diye tahmin ediyorduk ama bütün çekmeceler boşaltılmış, kapılarımız kırılmış" diye konuştu.

"Şuanda hiçbir şeyimiz yok"

"Şuanda hiçbir şeyimiz yok" diyen doktor Deniz Boztancı, "Bu 6'ıncı 7'ınci hırsızlık hizmet vermeye çalışıyoruz. Canla başla. Şu hırsızların yaptığı. Bütün bilgisayarlarımız, yazıcılarımız, hasta bilgilerimiz şuanda hiçbir şeyimiz yok. Hepsini toplayıp götürmüşler hiç bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu Haber
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İlk kez görüntülendi! Koronavirüsten ölenler böyle defnediliyor
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Erdoğan'dan darbe iddialarıyla ilgili CHP'ye sert tepki: Faşist zihniyete meydanı bırakmayacağız
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerle yapılacak
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den...
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erzurum polisinden eğlenceli 'evde kal' çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Erzurum polisinden eğlenceli "evde kal" çağrısı: Hele dadaş evde kal, korona var, virüs var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Hazal Kaya Acun Ilıcalı Ersin Korkut
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Hırsızlar aile sağlık merkezini soydu, vatandaşlar mağdur oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:02:50. #1.15#
title