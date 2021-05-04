Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı

Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ay öncesine kadar iki katlı olan sit alanı içindeki ahşap evin bir katının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ay öncesine kadar iki katlı olan sit alanı içindeki ahşap evin bir katının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi.

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt sokak üzerinde bulunan iki katlı eve hırsızlar dadandı. Sit alanı ilan edilen iki katlı evin ikinci katı hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre, hırsızlar evin ikinci katının duvarlarını kırdıktan sonra içinde bulunan kalasları çalarak kayıplara karıştı. Anıt sokak ve Akın sokakta bulunan vatandaşlar, mahalleye hırsızların dadandığını ifade ederek, hırsızların eşyalardan sonra artık evlerine göz diktiğini belirttiler. Uzun süredir bu mahallede oturan Cengiz Yigen, "Daha önce sözlü olarak bildirdik bu evin çökeceğini söyledik. Kötü niyetli insanlar evin ikinci katını komple sökerek kışın yaktıklarını bildirdik fakat ilgilenen olmadı. Görüyorsunuz bütün evler iki kat fakat bu ev bir kat kalmış. Bir ay öncesine kadar bu ev iki katlıydı fakat bir katını hırsızlar çaldı" dedi.

Mahalle sakinleri yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Alkollü sürücü uygulama noktasına daldı: Polisler canını zor kurtardı
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Kuşadası sahilde 3.7 metre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı bulundu
Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar
Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:42:28. #1.16#

title