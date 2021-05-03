Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı
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Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı

Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ay öncesine kadar iki katlı olan sit alanı içindeki ahşap evin bir katının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 ay öncesine kadar iki katlı olan sit alanı içindeki ahşap evin bir katının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi.

Eski evleriyle ünlü Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt sokak üzerinde bulunan iki katlı eve hırsızlar dadandı. Sit alanı ilan edilen iki katlı evin ikinci katı hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre, hırsızlar evin ikinci katının duvarlarını kırdıktan sonra içinde bulunan kalasları çalarak kayıplara karıştı. Anıt sokak ve Akın sokakta bulunan vatandaşlar, mahalleye hırsızların dadandığını ifade ederek, hırsızların eşyalardan sonra artık evlerine göz diktiğini belirttiler. Uzun süredir bu mahallede oturan Cengiz Yigen, "Daha önce sözlü olarak bildirdik bu evin çökeceğini söyledik. Kötü niyetli insanlar evin ikinci katını komple sökerek kışın yaktıklarını bildirdik fakat ilgilenen olmadı. Görüyorsunuz bütün evler iki kat fakat bu ev bir kat kalmış. Bir ay öncesine kadar bu ev iki katlıydı fakat bir katını hırsızlar çaldı" dedi.

Mahalle sakinleri yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN

Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı
Hırsızlar ahşap evin ikinci katını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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