Hırsızlar Adli Tıp Kurumunu Elektriksiz Bıraktı
Gaziantep'te elektrik kablosunu kesen hırsızlar, Adli Tıp Kurumunun elektriksiz kalmasına neden oldu.
Gaziantep'te elektrik kablosunu kesen hırsızlar, Adli Tıp Kurumunun elektriksiz kalmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık zanlıları, gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık'taki Adli Tıp Kurumuna enerji sağlayan 10 metrelik elektrik direğine çıkarak 20 lira değerindeki 60 metrelik elektrik kablosunu kesti.
Kesilen kablo nedeniyle 2 saat kadar enerjisiz kalan Adli Tıp Kurumuna jeneratörle elektrik sağlandı.
Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen cenazelerin otopsisinin de yapıldığı Adli Tıp Kurumunun yaklaşık 2 ay önce de fiber optik internet kablosu çalındığı öğrenildi.
Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, yaptıkları çalışmanın ardından elektrik direğine yeni kablo hattı çekerek enerji sağladı.
Polis, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.