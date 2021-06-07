Hırsızlar 44 adet çalıntı alkollü içecekle yakalandılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 68 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 68 bin 586 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 97 kişi yakalanırken, 611 farklı asayiş olayında ise 454 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 31 Mayıs ile 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 68 bin 586 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 97 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 131 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkollü içecek çalan hırsızlar yakalandı

Yapılan çalışmalarda, 1 adet silah, 1 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı pos cihazı, 1 adet çalıntı kaynak makinası, 44 adet çalıntı alkollü içecek, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 5 bin Euro, 13 bin 200 Amerikan Doları, 8 bin 500 TL, 1 adet telefon ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 500 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 611 farklı asayiş olayında ise 454 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı