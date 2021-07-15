Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı

Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da restorasyon çalışmalarının ardından kepenkleri yapılmayan bir gümüş dükkanına giren hırsızlar 200 bin liralık gümüş eşyayı alıp kayıplara karıştı.

Bursa'da restorasyon çalışmalarının ardından kepenkleri yapılmayan bir gümüş dükkanına giren hırsızlar 200 bin liralık gümüş eşyayı alıp kayıplara karıştı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir gümüşçü dükkanında sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorasyonu tamamlanan cadde üzerinde yaklaşık bir yıldır kepenklerinin takılmadığını iddia eden iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Sabah erken saatlerde gümüş dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi ilk olarak ellerindeki aparatla kilidi kırdı. Daha sonra ara sokağa saklandı. Kimsenin durumu fark etmediğini gören hırsızlar tekrar geri gelerek bu sefer içeri girdi. Duvarda ve vitrinde asılı olan yaklaşık 200 bin lira değerindeki gümüş malzemeyi alan hırsızlar ardından kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Kemal Çamlıca, ' Bu sabah saat 05.20 sıralarında dükkanımda hırsızlık olayı olmuş. Epey mal çalınmış. Bu olaydan sonra gümüşçülük yapamayacak duruma geldik. Tahminen satış fiyatıyla 200 bin liralık malım çalındı. Ben 11 senedir burada dükkan işletiyorum. Daha önce de bir kez daha olmuştu hırsızlık, o zaman da çantam çalınmıştı. Bu sabah hırsızlar kapıyı açık bırakıp gitmişler. Yoldan geçen vatandaşın biri kapıyı açık görünce polis ekiplerini aramış. Polisler gelmiş sonra beni aradılar geldim dükkana. Baktım bi rşey kalmamış. Benim daha önce burada kepengim vardı. Restore edildikten sonra tekrar geri takılacaktı. Fakat takılmadı. Yaklaşık bir yıldır hep müracaatta bulundum. Şimdi tek kilit var kapımda. Dört kilit olsaydı belki de bu kadar kolay olmayacaktı hırsızlık olayı" dedi.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin ilk olarak dükkan kapısının önüne gelerek kilidi kırdıktan sonra kaçtıkları, daha sonra geri dönerek kapıyı açıp girdikleri görüldü. Diğer açıdan ise, vitrinde ve camda asılı olan gümüş aksesuar ve eşyaları alarak hızla kaçtıkları görüldü. - BURSA

Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar
Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar
Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı
Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Vahap Seçer Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İlyas Tetik Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hırsızlar 200 bin liralık gümüş takıyı böyle çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:17:15. #1.15#

title