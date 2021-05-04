Hırsızlar 10 direk arasında telefon kablosunu çaldı
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Hırsızlar 10 direk arasında telefon kablosunu çaldı

Hırsızlar 10 direk arasında telefon kablosunu çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar, 10 direk arasında 450 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek çaldı.

Samsun'da kimliği belirsiz hırsızlar, 10 direk arasında 450 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Meyvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsızlar 10 direk arasındaki 450 metre uzunluğundaki telefon kablosunu keserek çaldı. Haberleşmenin kesilmesi üzerine hırsızlık olayı fark edildi. Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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