Hırsızla işbirliği yaptı, çalıştığı şirketin aracını iki defa soydu
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Hırsızla işbirliği yaptı, çalıştığı şirketin aracını iki defa soydu

Hırsızla işbirliği yaptı, çalıştığı şirketin aracını iki defa soydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da hırsızla işbirliği yapan şahıs, Kağıthane ve Şişli'de iki defa aynı yöntemle, çalıştığı şirketin aracından sigaraları çaldı.

İstanbul'da hırsızla işbirliği yapan şahıs, Kağıthane ve Şişli'de iki defa aynı yöntemle, çalıştığı şirketin aracından sigaraları çaldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalayarak gözaltına alırken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın hırsıza payı olan parayı babasının hesabından EFT yaparak gönderdiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz 12 Nisan Pazartesi günü 08.45 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan suç kayıtları olan şirket çalışanı M.İ., hırsız arkadaşı F.A. ile işbirliği yaparak çalıştığı firmadan sigara çalmak için plan yaptı. M.İ. hırsız arkadaşı F.A.'ya aracı park ettiğini ve kapılarını kilitlemediğini söyledi. M.İ. araçtan ayrıldıktan sonra F.A. başka bir araçla gelerek, güpegündüz aracın kapılarını açıp sigaraları kendi aracına taşıyarak olay yerinden kaçtı.

Aracım soyuldu dedi, hırsızla işbirliği ortaya çıktı

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek M.İ. ile konuştuktan sonra çevrede güvenlik kamerası incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren kişinin F.A. olduğu tespit edildi. Hırsız Sütlüce Mahallesi, Binektaşı sokaktaki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen F.A., ifadesini alan polis ekiplerine M.İ. ile işbirliği yaptıklarını söyleyerek, sigaraları Eyüpsultan'da M.İ.'ye teslim ettiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler M.İ.'yi de gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Aynı yöntemle hırsızların Şişli'de de sigara çaldığı öğrenildi.

Babasının hesabından hırsıza para göndermiş

Emniyette işlemleri süren M.İ.'nin sigaraları teslim aldıktan sonra hırsız F.A.'ya babasının hesabından 14 bin 780 TL ve 11 bin TL para gönderdiği belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar polis merkezinde işlemleri sürerken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın aracın kapısını açarak sigaraları çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Hırsızla işbirliği yaptı, çalıştığı şirketin aracını iki defa soydu
Hırsızla işbirliği yaptı, çalıştığı şirketin aracını iki defa soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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