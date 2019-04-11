- Hırsızın vicdansızlığı pes dedirtti

Sakatlar Derneği'ne ait depodan elektrikli bisikleti çalan şahıs, bir süre sonra ikinci kez girdiği yerden bu kez motosikleti götürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te Sakatlar Derneği'ne ait bir depoya giren hırsız ilk işinde içeriden bir elektrikli bisikleti çaldı. Şahıs, aynı yere ikinci kez girerek, içeride bulunan bir motosikleti aldı.

Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi'ne ait depoya giren bir kişi içeride bulunan elektrikli bisikleti alarak kayıplara karıştı. 27 Mart 2019 tarihinde yaşanan hırsızlık olayının ardından dernek yöneticileri, yeni bir motosiklet alarak, deponun kapısını ise sağlamlaştırdı. Henüz ilk olayın şokunu atlatamayan dernek yöneticileri hırsızlık olayından 8 gün sonra aynı ikinci bir şok yaşadı. Depodan elektrikli motosikleti alan şahıs tarafından depoda bulunan motosiklet de çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından dernek yetkilileri polise müracaat ederek, yardım istedi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Her iki hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şahsın eşgalinden yola çıkarak, kimliğini belirledi. Kimliği ve adresi belirlenen H.Ö, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA