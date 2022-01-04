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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce(İHA) – Düzce'de bir giyim mağazasına gece saatlerinde hırsızlık amacıyla giren şüpheli, rahatlığıyla pes dedirtti.

CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - Düzce(İHA) – Düzce'de bir giyim mağazasına gece saatlerinde hırsızlık amacıyla giren şüpheli, rahatlığıyla pes dedirtti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Çevrik Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Karlıdağ'a ait giyim mağazasına giren bir kişi mağaza içinde 15 dakika boyunca tüm kasaları ve para konulacak yerleri karıştırdı. Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Karlıdağ, polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri hırsızın rahat tavırlarla iş yerini soyarak uzaklaştığını tespit etti.

Polis ekipleri yaptığı titiz çalışmalar sonrasında hırsızın İ.A. olduğunu belirlendi. Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

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