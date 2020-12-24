Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi
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Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi

24.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:38

Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi

Depodan eşyalar çalıp çıkışta apartman yöneticisiyle karşılaşan hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Apartmanın deposundan çaldığı eşyalarla binadan çıkan hırsız, apartman yöneticisiyle karşılaşınca selam verip istifini bozmadan yürüyerek yoluna devam etti

Hırsız ile apartman yöneticisinin karşılaşma anı güvenlik kamerasına yansıdı, görüntüleri izleyen bina sakinleri, "Kuğu gibi süzülüyor" yorumunda bulundu

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın deposundan eşyalar çalan hırsızın, bina çıkışında apartman yöneticisiyle karşılaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstifini bozmadan yürümeye devam eden hırsız, yöneticiye de selam verip olay yerinden uzaklaştı. Görüntüleri izleyen bina sakinleri ise, hırsızın rahat tavırları hakkında "Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor" yorumunda bulundu.

İzleyenleri güldüren olay, dün gündüz saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın deposuna giren kimliği belirsiz hırsız, buradan bazı eşyalar alıp bina çıkışına yönlendi. Bu sırada apartman yöneticisiyle karşı karşıya gelen hırsız, hiç istifini bozmadan yürümeye devam etti, yöneticinin yanından geçerken de selam verdi. Apartman yöneticisi durumu süzemezken, hırsız binadan uzaklaştı. Depodan bazı eşyaların çalındığının fark edilmesinin ardından yönetici ve bina sakinleri güvenlik kamerasını inceledi ve gerçekle yüzleşti.

Güvenlik kameralarında apartman yöneticisi ile hırsızın karşılaşma anı görüntülere yansırken, bina sakinleri şüphelinin rahat tavırları karşısına oldukça şaşırdı. Güvenlik kamera kayıtlarını cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan bina sakinleri, hırsızın rahat tavırlarına ilişkin, "Gidişe bak hele, kuğu gibi süzülüyor" yorumunda bulundu.

Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi
Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi
Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi
Hırsızın rahat tavırları 'pes' dedirtti...Depodan eşya çalıp çıkarken apartman yöneticisine böyle selam verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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