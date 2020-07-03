Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti
Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti Gaziantep'te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız adeta pes dedirtti.
03.07.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:41
Hırsızın gündüz vakti rahatlığı 'pes' dedirtti
GAZİANTEP - Gaziantep'te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız adeta pes dedirtti. 3 otomobili soyan soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Gündüz vakti dolaştığı mahallelerde gözüne kestirdiği araçların kapısını açan hırsız araç içerisinde bulunan değerli eşyaları alarak yine aynı soğukkanlılıkla olay yerinden ayrılıyor. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık görüntülerini izleyen polis şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmayla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA