- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: "İlla alacağım demiş"
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- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: "İlla alacağım demiş"

İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN - Haberler | 3. Sayfa

- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: "İlla alacağım demiş" Kayseri'de, hırsızın bisikleti çalmak için uzun süre uğraştığı görüntüleri izleyen genç, "İlla alacağım demiş" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: "İlla alacağım demiş"

KAYSERİ - Kayseri'de, hırsızın bisikleti çalmak için uzun süre uğraştığı görüntüleri izleyen genç, "İlla alacağım demiş" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Talas ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gözüne kestirdiği bisikletin kilidini kırmak için uzun süre uğraşan hırsız, bir süre sonra kilidi kırarak bisiklete bindi ve gözden uzaklaştı.

Bisikletinin çalındığını fark eden genç, ailesiyle birlikte binanın güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızın, kilitli bulunan bisikleti kaba kuvvet kullanarak, uzun süre uğraştığını ve sonunda bisikleti alarak kaçtığını gören genç, "İlla alacağım demiş" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Diğer yandan polis ekipleri yapılan şikayet sonrasında bisikleti çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: 'İlla alacağım demiş'
- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: 'İlla alacağım demiş'
- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: 'İlla alacağım demiş'
- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: 'İlla alacağım demiş'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN

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