Hırsızın Adli Tıp Kurumunu Elektriksiz Bırakması

Gaziantep'te Adli Tıp Kurumunun elektrik kablosunu keserek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık'taki Adli Tıp Kurumuna enerji sağlayan 10 metrelik elektrik direğine çıkarak, 20 lira değerindeki 60 metrelik elektrik kablosunu kesen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve şüphelinin E.Ş. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı başka bir kurumun internet kablosunu kesmeye çalışırken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumunun 2 Ağustos'ta elektrik kablosunu kesen hırsız, kurumun yaklaşık 2 saat elektriksiz kalmasına neden olmuştu.