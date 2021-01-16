Hırsızı sigara izmaritindeki DNA ele verdi
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Hırsızı sigara izmaritindeki DNA ele verdi

16.01.2021 23:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 23:47
Hırsızı sigara izmaritindeki DNA ele verdi

ANKARA'da, 8 farklı hırsızlık olayının faili İ.Ö., hırsızlık için girdiği evde bıraktığı sigara izmariti üzerindeki DNA örneği sayesinde yakalandı.

ANKARA'da, 8 farklı hırsızlık olayının faili İ.Ö., hırsızlık için girdiği evde bıraktığı sigara izmariti üzerindeki DNA örneği sayesinde yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 21 Aralık 2020 tarihinde Kahramankazan ilçesi Güvenç Mahallesi'nde A.Ö.'nün evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektiflerince evde yapılan incelemede şüphelinin bıraktığı deliller toplanarak kriminal incelemeye gönderildi. 

SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA ELE VERDİ

Yapılan araştırmada evde bulunan bir sigara izmariti de incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Yapılan kriminal inceleme neticesinde olay yerinden alınan sigara izmaritindeki DNA örneğinin İ.Ö. ile eşleşmesi üzerine şüpheli Pursaklar ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. İ.Ö.'nün DNA ve parmak izi örneklerinden çıkan sonuçlardan 8 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edilerek faili meçhul hırsızlık olayları da aydınlatıldı. İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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